Почти сто тысяч школьников Подмосковья написали региональную диагностическую работу по обществознанию

В ведомстве уточнили, что такая работа позволит выявить, как хорошо ученики усваивают учебную программу и какие темы вызывают у них наибольшую сложность. Школьникам предстояло решить 15 заданий базового и повышенного уровней сложности, за каждое из которых можно получить один балл. Для прохождения порога важно было набрать не менее шести баллов. Проверять работы будут независимые эксперты, результаты будут доступны в личных кабинетах школьных координаторов не позднее следующего вторника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.