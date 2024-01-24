Подготовка общественных наблюдателей к выборам президента РФ началась в Подмосковье

В Подмосковье стартовала подготовка общественных наблюдателей к выборам президента Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

Наблюдатели играют важную роль в обеспечении прозрачности голосования на выборах. В ходе обучения их научат фиксировать нарушения и правильно на них реагировать, также наблюдатели изучат законы и процедуры, регулирующие выборы.

Как рассказала заместитель председателя Общественной палаты региона Татьяна Дмитриева, в Подмосковье множество избирательных участков, поэтому необходим внушительный корпус независимых наблюдателей, чтобы осуществлять полноценный общественный мониторинг.

«Именно поэтому в регионе проводятся обучающие семинары для общественных наблюдателей», — отметила она.

Напомним, выборы президента Российской Федерации пройдут в марте. Жители Подмосковья смогут проголосовать на любом удобном участке вне зависимости от места регистрации.

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