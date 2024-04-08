Подготовку специалистов к ЕГЭ проводят в Подмосковье

В Мытищинской школе № 32 начался региональный этап подготовки технических специалистов, которые будут проводить ЕГЭ в 2024 году. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ведомстве уточнили, что такие сотрудники обеспечивают работу системы видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Их ознакомили с нормативными документами, а также с проблемами прошлого года. Кроме того, они получили консультации по техническим особенностям проведения экзаменов в этом году. В мероприятии приняли участие представители областного Минобразования, Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области, «Ростелекома», Калуги Астрал и Регионального центра обработки информации Московской области. Завтра обучение проведут для членов государственной экзаменационной комиссии Московской области, послезавтра — руководителей ППЭ, добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.