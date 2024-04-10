Подмосковная команда завоевала почти двадцать дипломов на школьной олимпиаде по химии и экологии

«В финале олимпиады по экологии на счету сборной Московской области два диплома победителей и семь призеров — число дипломов увеличилось практически в два раза по сравнению с предыдущим годом. На заключительном этапе по химии три школьника стали победителями и пять призерами», — говорится в сообщении.