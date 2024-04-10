Подмосковная команда завоевала почти двадцать дипломов на школьной олимпиаде по химии и экологии
Фото: [Пресс-служба Минобразования МО]
Подмосковная команда завоевала девять дипломов по экологии и восемь — по химии по итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
«В финале олимпиады по экологии на счету сборной Московской области два диплома победителей и семь призеров — число дипломов увеличилось практически в два раза по сравнению с предыдущим годом. На заключительном этапе по химии три школьника стали победителями и пять призерами», — говорится в сообщении.
Помимо этого, ученика 10 класса Физико-математического лицея № 5 из Долгопрудного Андрея Константинова пригласили на летние сборы для претендентов на участие в 56-й Международной химической олимпиаде. Участники заключительного этапа олимпиады из Подмосковья смогут претендовать на денежное вознаграждение. Победители получат по 500 тысяч рублей, призеры — по 300 тысяч рублей, участники — по 100 тысяч рублей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.