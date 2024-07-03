Подмосковная команда завоевала почти сто медалей на чемпионате «Профессионалы»

В Подмосковье завершился Итоговый межрегиональный этап Всероссийского чемпионатного движения «Профессионалы» — 2024, региональная команда завоевала на нем 95 медалей, в том числе, 28 золотых. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

«Всего в чемпионате принимают участие более 360 конкурсантов из нашего региона. Поздравляем лауреатов и их наставников, а тем, у кого конкурсные испытания еще впереди, желаем удачи», — говорится в сообщении.

Мероприятие проходило на территории 11 колледжей и техникумов региона по 26 компетенциям. Подмосковные участники одержали победу в состязаниях по кинологии, монтажу и эксплуатации газового оборудования, турагентской деятельности, промышленной механике и монтажу и не только. Московскую область посетили команды из более 30 регионов страны, для них также организовали экскурсии по достопримечательностям региона. Отметим, что итоговый (межрегиональный) этап чемпионата еще проходит в Москве, Санкт-Петербурге и Татарстане.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.