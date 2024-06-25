Подмосковные школьники и студенты смогут принять участие во Всероссийском конкурсе сочинений

Школьники и студенты Подмосковья могут принять участие во Всероссийском конкурсе сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций, который пройдет в три этапа. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Соревнования будут проводиться среди четырех возрастных групп: 4-5 классы, 6-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы и студенты СПО. Конкурсные работы могут быть выполнены в жанре рассказа, сказки, письма, дневника и не только. Узнать другие подробности можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.