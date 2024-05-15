Подмосковные школьники написали последний тренировочный экзамен перед ЕГЭ
Фото: [Министерство образования Московской области]
В Подмосковье прошло заключительное всероссийское тренировочное мероприятие для подготовки школьников к основному периоду проведения ЕГЭ. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
В ведомстве уточнили, что в написании экзамена приняли участие более 18 тысяч учеников. Он проводился по трем предметам — русскому языку, информатике и английскому языку (раздел «Говорение»). Мероприятие проходило в 260 пунктах проведения, в них также пройдет основной период ЕГЭ.
«Подготовительные испытания прошли для отработки технологий проведения экзаменов и оперативного решения нештатных ситуаций. Результаты будут известны 27 мая», — добавили в сообщении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.