Подмосковные школьники написали последний тренировочный экзамен перед ЕГЭ

В Подмосковье прошло заключительное всероссийское тренировочное мероприятие для подготовки школьников к основному периоду проведения ЕГЭ. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ведомстве уточнили, что в написании экзамена приняли участие более 18 тысяч учеников. Он проводился по трем предметам — русскому языку, информатике и английскому языку (раздел «Говорение»). Мероприятие проходило в 260 пунктах проведения, в них также пройдет основной период ЕГЭ.

«Подготовительные испытания прошли для отработки технологий проведения экзаменов и оперативного решения нештатных ситуаций. Результаты будут известны 27 мая», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.