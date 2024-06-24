Подмосковные школьники одержали победу на чемпионате «Профессионалы»
Фото: [Пресс-служба Минобразования МО]
Подмосковные ученики Софья Кузнецова и Ярослав Понетайкин из лицея № 1 в Подольске заняли первое место на итоговом (межрегиональном) этапе чемпионата «Профессионалы» 2024 по компетенции Информационная безопасность среди школьников от 14 лет (юниоры), который проводился среди всех регионов России в Приморском крае. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
В ведомстве уточнили, что в ходе соревнования школьникам пришлось провести аудит информационной системы, найти уязвимости, эксплуатировать их, а также защищать объекты реальной ИТ-инфраструктуры крупной организации.
«Очень важно, что наши ребята ежегодно доказывают, что они одни из лучших во всей стране. <…> Наши школьники — пример сплоченности и организованности, и именно они заслуживают быть лучшими среди всех в России» — поделился эксперт- наставник сборной Московской области Денис Ильин.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.