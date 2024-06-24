Подмосковные школьники одержали победу на чемпионате «Профессионалы»

«Очень важно, что наши ребята ежегодно доказывают, что они одни из лучших во всей стране. <…> Наши школьники — пример сплоченности и организованности, и именно они заслуживают быть лучшими среди всех в России» — поделился эксперт- наставник сборной Московской области Денис Ильин.