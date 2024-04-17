Подмосковные школьники стали победителями и призерами на олимпиаде по математике
Фото: [Пресс-служба Минобразования МО]
Ученики 10-11 классов из подмосковных школ приняли участие в региональной олимпиаде по математике, которая прошла на физико-математическом факультете Орехово-Зуевского государственного гуманитарно-технологического университета (ГГТУ). Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
Победу по результатам олимпиады одержал ученик Ликино-Дулевской гимназии Дмитрий Дроздов. Призерами стали ученики Электростальской гимназии № 17 Егор Самошкин, Орехово-Зуевской гимназии № 14 Виталий Борисенко и Ликино-Дулевской гимназии Рафаэль Кочарли. Все они получили дипломы и памятные призы.
«Поздравляем победителей и призеров олимпиады. Желаем им дальнейших успехов в изучении математики и покорении новых научных высот», — добавили в ведомстве.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.