Подмосковные школьники стали победителями и призерами на олимпиаде по математике

Ученики 10-11 классов из подмосковных школ приняли участие в региональной олимпиаде по математике, которая прошла на физико-математическом факультете Орехово-Зуевского государственного гуманитарно-технологического университета (ГГТУ). Об этом сообщает Министерство образования Московской области.