Подмосковные студентки представили свои статьи на Всероссийском конкурсе о проблемах ОВЗ

Студентки педагогического факультета Коломенского ГСГУ представили лучшие статьи на XII Всероссийском конкурсе «Современные проблемы дефектологии глазами студента». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Отмечается, что второкурсница Карина Рахимзянова заняла первое место. В своем исследовании она сумела обобщить опыт работы с детьми с нарушением речи, а также предложила практические рекомендации по организации логопедических занятий.

Будущий логопед Ирина Николаева завоевала серебро конкурса. Исследовав проблему социализации детей с умственной отсталостью, студентка пришла к выводу: такие дети должны развиваться наравне со здоровыми, просто им требуется больше помощи и поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства воспитательно-образовательного комплекса в Павшинской пойме Красногорска.