Подмосковные студенты примут участие Международной олимпиаде «IT-Планета 2024»

Московскую область в финале XV Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2024» представят 11 учащихся, в числе которых студенты из Люберец, Щелково, Дубны, Орехово-Зуево. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Московскую область в финале XV Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2024» представят 11 учащихся, в числе которых студенты из Люберец, Щелково, Дубны, Орехово-Зуево. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Отмечается, что данное соревнование пройдет в конце мая в IT-парке «Цифровая Арктика» в Архангельске. В финале, который пройдёт в очно-дистанционном формате, примут участие более 350 студентов и выпускников вузов и колледжей России, а также других стран.

Ожидается, что победители олимпиады получат ценные призы, дипломы и медали, и помимо этого получат возможность пройти производственную практику в ведущих российских компаниях.Узнать более подробную информацию о соревнованиях можно на платформе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев в рамках визита в Московский областной хоспис в Домодедово выразил благодарность сотрудникам учреждения за их труд.