Подмосковные студенты продемонстрировали свои знания и умения в уходе за собаками

В Губернском колледже состоялся региональный этап Чемпионата «Профессионалы» — 2024 по компетенции «Кинология», в рамках которого подмосковные студенты продемонстрировали свои знания, умения и навыки в области ухода за собаками. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

По итогам соревнований победу одержала Рада Постникова из Губернского колледжа. Второе и третье место заняли Алина Дронова из того же образовательного учреждения и Карина Воронина из подмосковного колледжа «Энергия». Победители и призеры состязаний смогут пройти стажировки от работодателя, что станет ценным опытом для будущих кинологов, уточнили в ведомстве. Победитель регионального этапа представит Подмосковье на Межрегиональном этапе чемпионата, который пройдет в июне 2024 года на специальной площадке в Губернском колледже.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.