Подмосковные студенты стали лауреатами Всероссийского педагогического конкурса
Фото: [Пресс-служба Минобразования МО]
Пять студентов с технологического факультета Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) стали лауреатами на Всероссийском педагогическом конкурсе «Моя гордость — моя профессия». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.
Так, Вера Аверина заняла третье место за исследовательскую работу «Эмоциональное выгорание педагога как социально-психологическая проблема». Дипломы третьей III степени получили студенты магистратуры — Илья Борисов, Даниил Сапрыкин, Владимир Карпов и Наталья Галкина. В ведомстве уточнили, что научным руководителем студентов выступила доцент кафедры педагогики Мария Кадыкова.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.