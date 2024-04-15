Подмосковные учащиеся смогут стать участниками Всероссийского хакатона по ИТ

Представители Подмосковья смогут принять участие во II Всероссийском Хакатоне «Обучаюсь. Проектирую. Программирую. Будущее», который направлен на расширение базовых знаний в сфере информационных технологий и развитие коммуникативных, социальных и исследовательских навыков. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

«Принять участие могут обучающиеся Центров цифрового образования детей «IT-куб» в возрасте 14-18 лет. Хакатон предполагает командное участие, где каждая команда состоит от двух до четырех человек», — говорится в сообщении.

Мероприятие проведут с апреля по октябрь 2024 года, оно будет состоять из отборочного и заключительного этапов. Команды смогут соревноваться по направлениям Кибергигиена, VR-разработка, Программирование. Победители получат дипломы и призы от организаторов и партнеров хакатона. Подробности размещены здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.