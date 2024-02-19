Подмосковные учителя до середины марта могут подать заявку на участие в программе «Социальная ипотека»

Прием заявок на социальную ипотеку по категории «Учителя» продлен до 15 марта. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Напоминаем, что участие в программе «Социальная ипотека» позволяет учителям приобрести жилье на льготных условиях. Регион оплачивает полную стоимость квартиры, а участник программы платит банку только проценты по кредиту. Примечательно, что в этом году такая возможность будет у пятидесяти трех учителей.

Главным условием является стаж работы в образовательной организации не менее десяти лет. При этом у учителя и его семьи (супруг/супруга и дети) не должно быть ни собственного, ни служебного жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил государственные награды участникам СВО из добровольческого отряда «БАРС».