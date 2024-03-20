Подмосковных школьников пригласили к участию в конкурсе по созданию изображений с помощью ИИ

Школьники Подмосковья могут принять участие в творческом конкурсе по созданию изображений с помощью искусственного интеллекта (ИИ), сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Для этого необходимо сгенерировать с помощью любой нейросети изображение на тему настоящего и будущего своей семьи и подать заявку. Сделать это можно по ссылке.

К участию приглашаются не только учащиеся школ, но и воспитанники организаций дополнительного образования. Возраст участников — от семи до двадцати лет.

Жюри будет оценивать выразительность работы и ее оригинальность. Узнать более подробную информацию о конкурсе, организатором которого являются региональное отделение «Движение первых» и Областной центр развития дополнительного и патриотического воспитания детей и молодежи, можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к осени в регионе капитально отремонтируют более сорока школ.

*Возрастное ограничение 7+