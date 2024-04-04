Подмосковным школьникам расскажут о беспарольных способах входа в аккаунты в рамках нового этапа Всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез», который запускают «Лаборатория Касперского» и «Цифровая экономика». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Занятие для подростков подготовят представители «Цифровой экономики» и социальной сети VK, они будут включать в себя видеоролик и методические материалы для педагогов. Главным героем видеороликов станет блогер-рыбка Антон Корюшкин, который расскажет школьникам о цифровой безопасности. В рамках проекта также пройдут уроки цифровой грамотности и кибербезопасности, они будут полезные для детей старше шести лет, родителей и педагогов. Узнать подробности о проекте можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.