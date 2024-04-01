Подмосковным школьникам расскажут о медицине будущего

В ведомстве уточнили, что в мероприятии примут участие более 560 тысяч учеников и учителей из более 900 школ региона. Школьники узнают о применении квантовых технологий в медицине, профессиях будущего на стыке физики, биологии и химии и не только. Урок будет состоять из двух блоков — учебного фильма и тренажеров для учащихся младших, средних и старших классов. Подробности о проекте можно узнать здесь. Отметим, что с 2018 года «Урок цифры» в России провели уже более 82 миллионов раз.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.