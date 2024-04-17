Подмосковным школьникам расскажут о технологии интернет-торговли

Подмосковные школьники смогут посетить урок, посвященный технологиям в интернет-торговле, от Ozon Tech, который пройдет в мае на платформе всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Занятия будут состоять из нескольких блоков разного уровня сложности, в ходе них ученикам расскажут о том, как устроена электронная коммерция изнутри, а также о ценности профессий, участвующих в создании и поддержке применяемых в ней технологий. Школьники также смогут попробовать себя в роли специалистов ключевых ИТ-направлений. Подробная информация о проекте размещена здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.