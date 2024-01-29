Подмосковным студентам и школьникам рассказали о дипломатической деятельности России

Школьникам и студентам из Подмосковья рассказали о дипломатической деятельности России и ее союзниках в рамках проекта «Разговоры о важном». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Учащиеся начальных классов узнали, чем занимаются дипломаты и зачем нужна эта профессия. Также детям объяснили, какие мероприятия помогают укреплять и поддерживать дружественные отношения между государствами и их населением. Речь идет о выставках, фестивалях и форумах.

В конце занятия ученики первого и второго классов написали письмо сверстнику из другой страны с приглашением посетить Россию, а учащиеся третьего и четвертого класса изучили интерактивную карту с описанием всех государств.

Школьники с пятого по седьмой классы в рамках «Разговоров о важном» поразмышляли на вопросами, почему с некоторыми государствами у России складываются дружеские отношения, а с некоторыми — нет, учащиеся восьмого и девятого классов обсудили слово «союзничество», а старшеклассники — роль ООН в мире.

Цель внеурочных занятий — сформировать у школьников чувство гордости за страну, а также объяснить им значимость и роль России в современном мире.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ в регионе.