Подросток под вербовкой мошенников: раскрыты подробности о ЧП в отделении банка под Красногорском

Красногорская городская прокуратура взяла под личный контроль расследование чрезвычайного происшествия в поселке Путилково, где отделение одного из крупнейших банков страны подверглось, предварительно, атаке с применением легковоспламеняющихся веществ. По версии следствия, орудием в руках злоумышленников стал 16-летний подросток.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, инцидент произошел после серии телефонных звонков. Неизвестные, чьи личности сейчас устанавливаются, сумели убедить несовершеннолетнего явиться в отделение банка с канистрой горючей жидкости. Следуя полученным по телефону инструкциям, юноша облил содержимым помещение и поджег его.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подростка практически по горячим следам. В администрации Красногорска оперативно подчеркнули, что возгорание удалось ликвидировать еще до приезда пожарных расчетов силами охраны или очевидцев. Никто не пострадал, жертв также нет.

Между тем сам офис ВТБ, где развернулась драма, временно закрыт. Как заявили ТАСС в пресс-службе банка, в день происшествия отделение не работало, а теперь его работа приостановлена до полного восстановления помещения.

В пресс-службе областной полиции добавили, что по данному факту проводится тщательная проверка. По результатам будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.

Ранее сообщалось, что в Раменском направили в суд дело о незаконном размещении отходов и порче земли.