В Раменском направили в суд дело о незаконном размещении отходов и порче земли

Раменская городская прокуратура направила в суд уголовное дело о незаконном размещении отходов и порче земли, его возбудили в отношении жителя Подмосковья по ч. 1 ст. 171 УК РФ и ч. 1 ст. 254 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, он является собственником нескольких земельных участков в Раменском, где организовал незаконную деятельность по размещению отходов. Мужчина заключал договоры аренды этих участков с подконтрольными ему организациями и формально указывал целью использование земли под стоянку транспорта. При этом там он незаконно размещал отходы I–IV классов опасности.

Его действия причинили государству крупный материальный ущерб в размере более 194,7 млн рублей, а также привели к загрязнению почвы. Вред, причиненный окружающей среде, оценили еще в 72,3 млн рублей. В целях возмещения причиненного ущерба в суд также направили исковое заявление о взыскании с обвиняемого в пользу Министерства экологии и природопользования Московской области свыше 267 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали более 5 тыс. преступлений.