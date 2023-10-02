«Пойдем в баню, попаримся»: товарищ рассказал о планах погибшего бойца СВО

Каждый день на передовой полон неожиданностей. Однажды боец Александр В. проснулся от того, что сослуживец тряс его и кричал: «У нас бой, вставай!». Утро для него началось вовсе не с кофе.

По рации солдатам сообщили, что по их сослуживцам работает миномет, есть один сильно раненый. Вызвали, чтобы они небольшой группой пришли на помощь.

«Я хорошо знал этого «трехсотого». Буквально накануне мы беседовали, он мне говорил: «Санек, давай мы с выхода придем и пойдем в баню, попаримся, отмоемся!». Я, конечно, согласился. Потом еще над ним смеялся, мол, зачем такую огромную сумку на выход берет. То есть, вот ты с ним вечером разговариваешь, а утром уже все иначе», — вздыхает Александр, говоря с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

И В. отправился на выручку товарищам, зажатым минометом и автоматчиками. Путем больших усилий нашему собеседнику и его друзьям удалось дать возможность своим выбраться из ловушки. Но раненый остался под обстрелами. К моменту прихода подмоги он уже погиб от ран.

«Самое обидное, что еще полторы недели вытащить его было нереально: полезешь — убьют, а «кошки» (крюка — Прим. ред.) с веревкой тоже не было, чтобы его как-то зацепить. На такой исход событий никто не рассчитывал. В тот день у меня даже была такая идея, чтобы немножко подойти и крикнуть: «Отдайте двухсотого», но меня отговорили», — отмечает боец СВО.

Парня удалось забрать позже, когда россияне смогли занять украинские позиции.

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