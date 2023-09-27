Солдат с позывным Татарин сражается в Донбассе с 2014 года. Он был ополченцем, а затем вошел в состав Российской армии. Боец рассказал о душераздирающей несправедливости, которая творится в его родном краю и том, почему он возненавидел украинцев.

По словам Татарина, ВСУ никогда не жалели мирных граждан. Жители Донбасса для «западенцев» стали изгоями.

«Украинцы идут на настоящие преступления, выполняя боевую задачу. Я лично находился в городе Донецке и видел, как беспричинно обстреливали жилые районы. Причем обстреливали крупными калибрами: работали РСЗО (реактивные системы залпового огня — Прим. ред.). Иной цели кроме убийства людей я здесь не вижу», — заявил Татарин корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Солдат также уличил украинцев в мародерстве. Ему довелось несколько раз проехать практически по всем более-менее большим населенным пунктам Донбасса, и везде мирные люди были в бедственном положении.

«Гражданам приходилось разбирать блиндажи, которые оставили украинцы. Они растягивали бревна на дрова, потому что топить было нечем. И это в районе, где количество угольных шахт сопоставимо с плотностью заправок в Москве! Зимой у людей проблем быть не должно, а у них не было угля», — подчеркнул Татарин.

Мало того, что из-за обстрелов люди потеряли возможность работать и учиться, у них стали отбирать все, что они нажили.

«Просто до смешного доходило. Я знаю реальный случай, когда украинцы транспортной компанией отправляли из Марьинки кованые ворота на западную Украину. Это просто беспрецедентные случаи мародерства», — отметил боец.

С приходом ВС РФ украинцы стали уже не настолько наглыми и не так верят в свою безнаказанность, добавил Татарин. И заключил — скоро в Донбассе наведут порядок.

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