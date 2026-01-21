В Наро-Фоминске до конца 2026 года достроят производство стеклопакетов

Новое производство стеклопакетов построят в Наро-Фоминске. Работы завершат в третьем квартале текущего года, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Так, в поселке Атепцево строится производственно-складское здание оконного завода «ПКП Пластик» за 160 млн рублей. Площадь объекта составит порядка 4,5 тыс. кв. м.

Здесь будут выпускать стеклопакеты для ПВХ- и алюминиевых рам. После ввода объекта мощность завода увеличится в два раза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе областного Центра содействия строительству.