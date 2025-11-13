Полиция выясняет причины огненного ДТП в Амурской области, где пострадали сразу шесть человек

В Амурской области произошло ДТП с возгоранием автобуса, в результате которого пострадали шесть человек. Об этом 13 ноября сообщил Следственный комитет региона в своем Телеграм-канале.

По данным следствия, на автодороге "Амур" произошло столкновение пригородного автобуса с 14 пассажирами и грузовика. В результате аварии автобус загорелся, что привело к травмам у шести человек, включая одного несовершеннолетнего.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», – указано в телеграм-канале СК.

Правоохранители в настоящее время работают на месте ДТП, устанавливая все причины и обстоятельства произошедшего инцидента.

