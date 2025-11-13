Троллейбус в Чувашии насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе

В Новочебоксарске 12 ноября троллейбус сбил ребенка, который переходил дорогу на красный свет по пешеходному переходу. Об этом сообщила Госавтоинспекция Чувашии.

На улице Строителей произошло ДТП. Водитель троллейбуса, женщина, не заметила 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

«От полученных травм школьник скончался на месте аварии», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Во время инцидента мальчик направлялся на дополнительные занятия в кружок, разговаривая по телефону. Малыш не обратил внимания на окружающую обстановку и не посмотрел по сторонам, прежде чем начать переходить проезжую часть.

