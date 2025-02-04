В Московской области кошка спасла хозяина, разбудив его во время пожара

В Московской области кошка спасла своего хозяина от гибели при пожаре. Животное разбудило человека, когда началось возгорание. Об этом АГН «Москва» рассказали в ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел в поселке Софрино. Ночью в населенном пункте начала гореть одна из квартир, распложенных на третьем этаже жилого дома.

Кошка жильца разбудила хозяина. На этот момент в квартире все уже было в дыму. Благодаря домашнему питомцу в результате возгорания никто не пострадал.

На место прибыли пожарные. Возгорание было локализовано на площади 25 кв. м. Из здания вывели пятерых жильцов. По предварительным данным, квартира загорелась из-за зарядного устройства, которое было оставлено в розетке.