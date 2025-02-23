Погладил и выкинул со скалы: в Крыму шокированы смертью кошки из Ласточкиного гнезда

В поселке Гаспра неизвестный мужчина жестоко поступил с кошкой Мусей, которая десятилетиями жила в Ласточкином гнезде. Как сообщил канал «Крым 24», посетитель выбросил животное с высокой скалы.

Предварительно выяснили, что в пропаже животного замешан мужчина, вероятно, один из посетителей замка. Как рассказали сотрудники, он погладил кошку, затем проверил, что находится один, отнес животное на смотровую площадку и выкинул с 40-метровой скалы. Надежды на то, что после такого пушистая выжила, нет.

Сотрудники главной туристической достопримечательности Крыма сообщили, что находятся в шоке от истории с кошкой Мусей, которая жила и радовала посетителей Ласточкиного гнезда на протяжении десяти лет. Работники вместе с общественниками разыскивают живодера.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье спасатели вызволили кошку из западни на автомобильном мосту.