После СВО к новым вершинам: ветераны в Дубне проходят обучение для работы с молодежью
Фото: [Администрация г.о. Дубна]
В Дубне ветераны СВО участвуют в проекте «Наставник Z», где учатся проводить патриотические занятия для молодежи. Среди них — Андрей Гулин, доброволец, служивший в отряде Барс-32. После возвращения из зоны СВО и прохождения реабилитации он присоединился к проекту и уже провел первый «урок мужества» в Политехническом колледже.
Проект реализуется «Молодой Гвардией Единой России» при поддержке Ассоциации ветеранов СВО, Министерства информации и молодежной политики и Фонда президентских грантов. Цель — подготовка наставников, которые смогут передавать патриотизм подрастающему поколению. В Дубне сейчас обучение проходят два ветерана.
«Эти люди заточены под то, чтобы передавать свой патриотизм подрастающему поколению», — отмечает руководитель дубненской «Молодой Гвардии» Андрей Волков.
Глава города Максим Тихомиров подчеркнул, что поддержка ветеранов СВО — одна из главных задач.
«Наши бойцы как никто другой знают - только вместе мы можем больше. Только вместе мы придем к Победе!» — отметил глава Дубны.