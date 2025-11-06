После СВО к новым вершинам: ветераны в Дубне проходят обучение для работы с молодежью

В Дубне ветераны СВО участвуют в проекте «Наставник Z», где учатся проводить патриотические занятия для молодежи. Среди них — Андрей Гулин, доброволец, служивший в отряде Барс-32. После возвращения из зоны СВО и прохождения реабилитации он присоединился к проекту и уже провел первый «урок мужества» в Политехническом колледже.