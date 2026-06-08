Цветение закончилось, но угроза для яблонь не исчезла. С опаданием лепестков активизируются гусеницы шелкопряда, которые начинают пожирать молодые листья и почки. Если вовремя не вмешаться, дерево может лишиться всей кроны за считанные дни. Это ослабит его перед зимой и лишит садовода урожая в следующем году. Садовод Екатерина Рассадина в беседе с REGIONS перечислила действенные способы защиты и объяснила, когда именно стоит применять каждый из них.

Механические методы — самый безопасный старт

Если проблема обнаружена вовремя, механический способ становится и самым безопасным, и самым эффективным. По словам Екатерины Рассадиной, осенью и зимой самки шелкопряда оставляют кладки яиц в виде плотных колец вокруг веточек или пушистых подушечек на коре. Их необходимо тщательно соскабливать ножом и сжигать.

Днем гусеницы прячутся в сплетенных из листьев «домиках», скрепленных паутиной. Обнаружив такое гнездо, эксперт советует снимать его вместе с пораженной веткой и немедленно уничтожать, лучше всего — сжигать.

Биологические методы: бактерии и птицы

Для тех, кто не хочет использовать химию, есть щадящие варианты. Рассадина рекомендует препараты на основе бактерий:

«Лепидоцид»;

«Битоксибациллин»;

«Фитоверм».

Они содержат бактерии или продукты их жизнедеятельности, которые вызывают у гусениц кишечное отравление и гибель. Опрыскивание проводят при появлении первых вредителей, повторяя обработку через 7-10 дней.

Еще один естественный союзник — птицы. Скворцы, синицы и другие насекомоядные пернатые являются природными врагами гусениц. Развешивание скворечников на яблонях помогает снижать численность шелкопряда без всякой химии.

Химические методы: когда остальное не помогло

Если популяция вредителя достигла огромных масштабов, а биология и механика не спасают, приходится прибегать к тяжелой артиллерии. Садовод предупреждает: химию используют строго по инструкции и только до начала созревания плодов.

Эффективные действующие вещества против листогрызущих вредителей:

спиносад;

малатион;

диметоат;

лямбда-цигалотрин.

Опрыскивание проводят в период массового выхода гусениц из яиц — обычно это совпадает с распусканием почек или сразу после цветения. Важнейший момент: соблюдать сроки ожидания (период от последней обработки до сбора урожая), указанные на упаковке.

Профилактика на будущее

Чтобы проблема не возвращалась год за годом, Рассадина советует не забывать о профилактике:

глубокая перекопка почвы, поскольку многие виды шелкопрядов окукливаются именно в земле;

поздней осенью или ранней весной очищать стволы от старой отмершей коры, под которой зимуют яйца и личинки;

сбор и сжигание опавшей листвы — некоторые виды вредителей сохраняются в растительных остатках.

Своевременные меры помогут сохранить яблоневый сад здоровым и не остаться без урожая в следующем сезоне.

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