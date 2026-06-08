Ростовские томкаты уже здесь: вся правда о ядовитых жуках на подмосковных пляжах

В разгар купального сезона жители Московской области внезапно забеспокоились. Поводом стали тревожные новости из Ростовской области: там на берегу Цимлянского водохранилища заметили жуков-томкатов, которые могут вызывать на коже раздражение и нарывы. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» поговорил с энтомологами, чтобы выяснить, стоит ли жителям столичного региона опасаться этих насекомых и ждать ли их «вторжения».

Катастрофа отменяется

Ситуация, напугавшая ростовских пляжников, получила у ученых спокойное и даже будничное объяснение. Как сказал энтомолог Александр Каширский, увеличение численности жуков в Ростовской области — это не нашествие в привычном понимании, а естественный природный процесс.

«Такие жуки обычны для нашей страны, особенно для северных регионов», — отметил специалист.

По его словам, резкий рост популяции связан с возникновением благоприятных условий в конкретный сезон.

«Такое явление — норма в жизни многих видов насекомых. Вспышки могут происходить раз в несколько лет или даже десятилетий», — объяснил Александр Каширский.

При этом энтомолог подчеркнул, что паниковать не стоит: массовое появление жуков не означает, что их теперь будет много всегда.

Есть ли томкаты в Подмосковье?

Самый главный вопрос, который волнует жителей столичного региона: водятся ли жуки-томкаты в Московской области и могут ли они «перекочевать» с юга. Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Просвиров предоставил исчерпывающую справку.

«Томкаты — это жуки-стафилины рода Paederus. На территории России обитает порядка 8 видов этого рода, в том числе и в фауне Московской области — 4-5 видов», — сообщил собеседник издания.

Иными словами, эти жуки — исконные обитатели наших широт.

Фото: [ istockphoto.com/Ahmad Firmansyah ]

«То есть жуки этого рода изначально встречаются в Москве и Подмосковье, и до сих пор никаких проблем с ними, насколько я знаю, не возникало», — добавил ученый.

Чем опасны пляжные жуки и стоит ли их бояться?

Главное, что должны запомнить все отдыхающие, — жуки-томкаты не нападают на людей: они не кусаются и не охотятся на человека. Вся их ядовитость — это пассивный механизм защиты.

Как объяснил Александр Каширский, эти насекомые содержат ядовитые вещества именно для того, чтобы их не поедали хищники.

«Человек может ощутить их яд в случае раздавливания жука на своей коже. В этом месте может возникнуть раздражение. Но сама такая ситуация возникает не часто. Даже при относительно большой численности», — успокоил энтомолог.

Александр Просвиров из МГУ пояснил, что при придавливании жук выделяет ядовитое вещество — педерин, которое может вызывать нарывы на коже (и то не во всех случаях). То есть реакция на токсин индивидуальна. Но на всякий случай стоит придерживаться простого правила: увидел — не трогай, не хлопай по нему, а аккуратно смахни.

Неожиданный плюс

Парадоксально, но эти жуки, которых многие уже окрестили опасными вредителями, на самом деле приносят пользу сельскому хозяйству. Александр Каширский обратил внимание на их рацион.

«В целом, эти жуки даже полезны, так как являются хищниками по отношению к сельскохозяйственным вредителям», — резюмировал энтомолог.

Таким образом, опасаться жуков-томкатов на пляжах Московской области не стоит. Они здесь были, есть и будут — 4-5 видов. А чтобы не омрачить отдых у воды, достаточно не брать незнакомых жуков в руки.

Ранее сообщалось, что москвичка едва не ослепла на Бали после того, как раздавила во сне ядовитого томката.