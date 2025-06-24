Стали известны подробности о семье пострадавшего в Шереметьево от рук неадеквата мальчика

Семья двухлетнего мальчика, пострадавшего от рук неадеквата в Шереметьево, прилетела из Ирана в бегстве от войны. Такое заявление сделал отец пострадавшего ребенка, его слова привел телеграм-канал «ЕЖ».

Отец 2-летнего мальчика, который госпитализирован по итогам нападения неадеквата в аэропорту Шереметьево, рассказал, что он и его семья бежали от боевых действий, которые начались в Иране. Им пришлось совершить круг, выехав через Афганистан. По утверждению мужчины, его самого рядом не было, супруга отошла от сына всего на минуту, чтобы получить коляску и усадить ребенка в нее. Этим моментом и воспользовался агрессивно настроенный пассажир.

«Напавший был в неадекватном состоянии. Он что-то принимал. Это было видно, когда его арестовали», — указал он.

Пострадавший был доставлен в Детский центр им. Рошаля. Главврач медцентра Татьяна Шаповаленко заявила, что мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму. Его состояние стабильно тяжелое, он находится в медикаментозном сне на искусственной вентиляции легких.

Ранее уже сообщалось, что у мужчины, напавшего на ребенка в Шереметьево, нашли запрещенные вещества. Предположительно, он находился под воздействием наркотических веществ. В отношении задержанного гражданина Белоруссии возбудили уголовное дело по статье о покушении на жизнь несовершеннолетнего.