Правнучка Чкалова нарушила закон об иноагентах

Правнучке летчика-испытателя Валерия Чкалова грозит штраф за невыполнение закона об иноагентах. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные судов общей юрисдикции города Москвы.

Согласно официальной информации, Дарья Богданова* не исполнила требования российского законодательства о деятельности иноагентов (не промаркировала материал в интернете), и теперь ей грозит штраф в 50 тысяч рублей за нарушение по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ.

Напомним, что в декабре по адресу одного из стартапов Богдановой* был обнаружен украинский флаг, при том, что бизнес находится в Бельгии. Она открыла его именно тогда, когда была объявлена в международный розыск из-за призывов к терроризму.

*Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ