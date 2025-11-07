«Предлагал секс в переписке»: треш-стример из Карелии получил 13 лет «строгача» за общение с подростком

В Карелии вынесли обвинительный приговор в отношении администратора канала в мессенджере, занимавшегося созданием провокационного контента, передает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу управления СКР.

Суд назначил осужденному наказание в виде 13 лет лишения свободы за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Согласно материалам уголовного дела, в феврале 2024 года мужчина вступил в переписку с девочкой-подростком, во время которой отправлял ей сообщения непристойного содержания, а также предлагал вступить в сексуальную связь.

Правоохранители квалифицировали эти действия по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней). Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии (ИК) строгого режима.

