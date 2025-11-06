«Воспользовался отсутствием очевидцев»: таксист в Москве надругался над 18-летней пассажиркой и скрылся
В Москве задержали таксиста по подозрению в надругательстве над пассажиркой
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
На востоке Москвы таксист надругался над 18-летней пассажиркой, воспользовавшись отсутствием свидетелей. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по столице. После совершения противоправных действий водитель скрылся с места происшествия.
Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Полиция оперативно установила и задержала подозреваемого.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). С фигурантом провели все необходимые следственные действия, ему официально предъявили обвинение.
Следственные органы намерены ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для подозреваемого.
