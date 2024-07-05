«Предсказуемо»: аналитик Денисов высказался о реакции ЕК на визит Орбана в Россию

Реакция Еврокомиссии на новости о визите премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию оказалась предсказуемой и логичной. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов. Его комментарий публикует RT .

Венгрия остается одной из самых заинтересованных стран в завершении конфликта на Украине. При этом государство состоит в ЕС и НАТО, постоянно отстаивая свою непопулярную на Западе позицию. Как бы венгерский премьер не пытался помирить РФ и Украину, последняя еще не созрела для реальных переговоров.

«Но Венгрия в очередной раз продемонстрировала свою конструктивную позицию относительно кризиса, конфликта, и подтвердила то, что она готова стать тем элементом, тем субъектом, который со своей стороны в рамках Европейского Союза, Североатлантического альянса будет и дальше прикладывать усилия для того, чтобы это регулирование произошло», — заключил собеседник RT.

По словам Денисова, реакция ЕВ на ситуацию с поездкой Орбана в РФ «совершенно последовательная, предсказуемая».

Напомним, что Виктор Орбан уже прилетел в Москву.

Ранее сообщалось, что политолог назвал премьер-министра Венгрии идеальной кандидатурой для переговоров по украинскому кризису.