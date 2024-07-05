Премьер Венгрии Орбан прилетел в Москву

Пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши заявил, что венгерский премьер прибыл на встречу с президентом России Владимиром Путиным «в рамках миссии мира».

Несколько дней назад Орбан посетил Украину, где встречался с Владимиром Зеленским.

Западные СМИ сообщали, что Венгрия, которая с начала июля председательствует в Совете ЕС, не предупреждала другие государства-члены Евросоюза о намерениях Орбана приехать в Москву. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Венгрия не имеет полномочий взаимодействовать с Россией от лица ЕС.