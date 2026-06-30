Представители военной прокуратуры и «Единой России» провели прием семей военнослужащих в Северодонецке

Заместитель военного прокурора армии в составе военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) Святослав Федоров и секретарь Северодонецкого местного отделения партии «Единая Россия» Яна Сылкина провели личный прием граждан.

Встреча прошла на базе администрации городского округа Северодонецк. В ней приняли участие члены семей военнослужащих Московского военного округа.

Обращения были связаны с соблюдением прав военнослужащих и предоставлением им и их семьям льгот и социальных гарантий. По всем вопросам были даны подробные разъяснения. Если обращение требовало вмешательства прокуратуры, были организованы проверки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в регионе поддерживают участников СВО и их семьи.