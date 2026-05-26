Губернатор Подмосковья рассказал, как в регионе поддерживают участников СВО и их семьи

Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ЦФО. В его рамках обсудили оказание поддержки участникам СВО и их семьям.

«Нам удалось перевести в цифру то, что связано с бумагами, справками, выписками. Люди могут получать услуги, не выходя из дома или в любом из МФЦ. А благодаря решению министра обороны в наших многофункциональных центрах можно подавать заявления и на услуги Военно-социального центра Минобороны — выплаты мобилизованным, выплаты за ранение, компенсации инвалидам», — рассказал губернатор.

В Подмосковье для участников СВО и их семьей доступны 41 федеральная и 36 региональных мер поддержки. Среди самых востребованных — выплата взамен земельного участка, выплата на ремонт жилья, зубопротезирование. Оформить их можно через Госуслуги, в МФЦ или Фонде «Защитники Отечества». Также работает горячая линия 122 (добавочный 6).

В сентябре 2025 года в регионе запустили цифровую комплексную услугу «Защитники Отечества». В ее рамках по одному заявлению можно дистанционно получить 17 мер поддержки.

Также Подмосковье заключило соглашение с Военно-социальным центром Минобороны РФ. Теперь не только ветераны, но и действующие военные могут подать заявление на получение услуг ВСЦ во всех МФЦ региона.

«Ровно год назад на заседании Совета мы утвердили стандарт мер поддержки участников СВО. Впоследствии он был поддержан президентом и рекомендован как лучшая практика для других федеральных групп. И буквально две недели назад глава государства подписал указ о единых базовых мерах поддержки участников специальной военной операции. И наш стандарт был взят за основу», — отметил полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.

В региональном отделении Госфонда «Защитники Отечества» за 2025 год приняли 27 тыс. обращений. Также во всех округах Подмосковья работают муниципальные центры поддержки. Помимо этого, налажено взаимодействие с Ассоциацией Ветеранов СВО Подмосковья.

«За время работы филиалами Фонда „Защитники Отечества“ принято более 2 млн 800 тыс. запросов. Если говорить про ЦФО, то 504 тыс. обращений, большинство из них решены положительно. Мы тесно взаимодействуем с Аппаратом полномочного представителя президента в ЦФО, а также с региональными командами субъектов. Например, в Московской области на базе семейного центра им. Мещерякова уже второй год успешно проходит реабилитация участников СВО, потерявших зрение», — рассказала статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель Госфонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье выстроена целая система реабилитации на базе пяти центров. В общей сложности помощь там получили почти 3,2 тыс. участников СВО.

«Мы понимаем, что реабилитация принципиально важна. Это помогает вернуть ребят к нормальной жизни. Кто-то реализует себя в спорте, кто-то — в муниципальном, государственном управлении. Спасибо за это федеральной программе „Время героев“. Мы, со своей стороны, на региональном уровне все это подхватили», — сказал губернатор.

Он также поблагодарил врачей-реабилитологов и отметил, что на выставке, открытой в рамках заседания Совета, представлены современные методики и высокотехнологичное оборудование. В числе участников выставки — ГК «Исток-Аудио».

«Концентрируемся на высоких технологиях. Впервые в России начали внедрять технологии виртуальной реабилитации, нейрокогнитивной реабилитации — для сложных пациентов, у которых, например, не действует рука. Мы снимаем импульсы головного мозга, он усилием воли делает упражнения, благодаря которым возрождаются нейронные связи. Наше оборудование стало стандартом оснащения реабилитационных центров во всех регионах страны», — рассказал директор ГК «Исток-Аудио» Иван Климачев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в 24 реабилитационных центра региона поступит около 300 единиц современного оборудования.