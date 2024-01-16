Press TV: по террористам в Пакистане нанес удар Иран

Беспилотниками и баллистическими ракетами был нанесен удар по базе террористической группировки «Армия справедливости», и сделано было это Ираном, сообщает вечером вторника, 16 января, агентство Press TV .

По данным СМИ, речь идет о КСИР – корпусе стражей исламской революции, а база, по которой был нанесен удар, граничит с Ираном и располагается в провинции Белуджистан. Издание уточняет, что случившееся – первый ракетный удар ВС Ирана по Пакистану.

Напомним, что в середине декабря в провинции Ирана произошел теракт, в результата которого погибло 12 сотрудников полиции, семеро получили ранения.

Напомним, вечером 16 января над Брянской областью силы ПВО сбили вражеский украинский беспилотник. Подробности читайте в нашем материале.