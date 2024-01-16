Богомаз: над Брянской областью сбили вражеский беспилотник

Над Брянской областью вечером во вторник, 16 января, удалось пресечь очередную атаку украинских террористов. Подробности в своем официальном канале сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По словам главы региона, в небе над Трубчевским районом Брянской области был замечен вражеский беспилотник. Украинский БПЛА самолетного типа сразу же был уничтожен над регионом.

По предварительным данным, к счастью, в результате инцидента никто не пострадал, также не зафиксировано никаких разрушений. На месте продолжают работать оперслужбы.

Напомним, ранее мы рассказали о том, что росгвардеец Сергей Волков услышал приговор за неработающие на защиту Крымского моста беспилотники. Подробности читайте в нашем материале.