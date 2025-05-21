Президент США прилюдно сделал выговор репортеру за вопрос о подарке от Катара

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с главой ЮАР Сирилом Рамафосой прилюдно отчитал репортера, задавшего вопрос о подаренном ему Катаром самолете.

Задавшего неудобный вопрос главного корреспондента телеканала NBC по Белому дому Питера Александера руководитель Штатов назвал «ужасным репортером» и заявил, что тот находится не на своем месте.

«Ты ужасный репортер. Во-первых, ты не имеешь того, что нужно, чтобы заниматься этой работой. Ты недостаточно умен. Ты затронул тему о самолете, который был передан ВВС США, что очень хорошо. Они также дали 5,1 триллиона долларов инвестиций в дополнение к самолету», — резюмировал президент Штатов.

Он также заметил, что задавшему вопрос сотруднику СМИ стоит лучше заняться расследованием геноцида белых фермеров, случаи которого якобы были зарегистрированы в ЮАР.

Ранее стало известно о том, что после подарка в виде самолета Трампа начали критиковать не только демократы, но и некоторые республиканцы.