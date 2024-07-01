Прием заявлений на запись в первый класс не по месту регистрации начнется в Подмосковье

В эту субботу в Подмосковье начнется прием заявлений на запись в первый класс не по месту регистрации. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В ведомстве уточнили, что родители могут записать своего ребенка в желаемую школу во вторую волну только при наличии в ней свободных мест. Сделать это можно на региональном портале госуслуг, заявление будут рассматривать не более пяти рабочих дней после подачи.

«Для удобства родителей оригиналы документов в школу приносить не нужно, все данные будут проверяться удаленно. <…> В случае отсутствия мест в желаемой школе, ребенок может быть зачислен в ближайшую к месту жительства школу, где есть свободные места», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил выпускников с окончанием школы.