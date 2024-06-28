Губернатор Подмосковья поздравил выпускников с окончанием школы
Фото: [Антон Чернов]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил выпускников региона с окончанием школы. Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Это важный рубеж в жизни каждого. Новый этап, который всегда волнительно начинать. Знаю, что выбор бывает непростым, но самое главное, что рядом с вами всегда ваши родители, близкие, друзья и учителя», — сказал он.
По словам Воробьева, в 2024 году в регионе насчитывается 34 тысячи выпускников одиннадцатых классов и 95 тысяч — девятых классов. Он также поблагодарил учителей, которые обучали выпускников, и пожелал удачи поступающим в вузы и колледжи.
Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.