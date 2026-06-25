Приемная кампания в колледжи Подмосковья-2026: 880 тыс. бюджетных мест, новые специальности и льготы для участников СВО

В Подмосковье стартовала приемная кампания в средние профессиональные учебные заведения. Абитуриентов и их родителей ждет немало новшеств — от увеличенного числа бюджетных мест до свежих специальностей и обновленных льгот. О том, что именно поменялось в правилах приема в 2026 году и с какими трудностями чаще всего сталкиваются поступающие, рассказывает REGIONS юрист Николай Метелица.

В 2026 году колледжи и техникумы получили около 880 тысяч бесплатных мест — на 30 тысяч больше, чем годом ранее. Основной прирост пришелся на технические направления, чья доля достигла почти 60 процентов. Появились и новые специальности: с 1 сентября колледжи начнут готовить специалистов по «Промышленному дизайну», «Реставрации недвижимых памятников», «Конгрессно-выставочной деятельности», «Производству синтетических алмазов» и ряду IT-направлений.

Изменились правила приема для льготных категорий. Целевое обучение теперь дает приоритет при зачислении — абитуриенты с договором проходят вне общего конкурса. Участники СВО могут бесплатно получить второе среднее профессиональное образование, а их дети зачисляются по отдельной квоте. Новое требование — обязательный СНИЛС для всех поступающих: без него приемная комиссия не сможет завести личное дело в информационной системе.

Популярные специальности остаются конкурентными: проходной балл на IT, медицину и дизайн доходит до 4,5–4,7. Юристы советуют подавать заявления сразу в несколько колледжей и внимательно читать правила приема каждого учебного заведения — они могут отличаться.

Сроки приема: до 10 августа принимают заявления на специальности с творческими или физическими испытаниями, до 15 августа — основной прием на очную форму. Если после 15 августа остаются свободные места, прием продлевают до 25 ноября. На заочную и очно-заочную формы документы принимают до 1 декабря.

При возникновении проблем — потере документов в электронной системе или нарушении прав льготников — сохраняйте подтверждения отправки и обращайтесь в прокуратуру или суд.