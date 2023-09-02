«Проклинаю себя»: мать бойца СВО раскрыла, почему ее не покидает чувство вины

Молодой боец Артем Куприченко долго не мог найти свое место в жизни. Вылетев из педагогического колледжа, парень отправился в армию. Там он попал в десант и почувствовал себя счастливым.

Мама Артема Наталия вспоминает, как сын позвонил ей посоветоваться насчет того, чтобы заключить контракт с Минобороны.

«Он со мной всегда советовался. Тогда Артем проходил учебку в Омске, и еще не попал в Кострому в элитный 331-ой полк ВДВ. Я ему сказала: «Как ты скажешь, так и будет, я поддержу любое твое решение». А сейчас я проклинаю себя, что не отговорила от этого проклятого контракта», — плачет Куприченко, беседуя с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам нашей собеседницы, сын всегда старался помочь матери, которая долгие годы воспитывала семерых детей одна. При первой же возможности Артем подарил маме серебряный набор украшений, который она хранит теперь, как святыню — одно из немногих напоминаний о сыне.

На СВО Артем попал в засаду под Киевом, у него были сильные осколочные ранения, и хоронили парня в закрытом гробу. Даже окошечка не было.

«Когда гроб достали из деревянного ящика, я все швы просмотрела: хоть бы щелочку найти. Мы хотели вскрыть гроб, а нам не разрешили, сказали: «Запомните его таким, каким видели в последний раз». А я и не настаивала, все происходило, как в тумане», — делится женщина.

в Орловской области, где вырос Артем, 19 мая на фасаде школы поселка Шаблыкино открыли памятную доску в его честь.

Ранее мы рассказывали, как рос Артем Куприченко, и как попал в ряды военных.