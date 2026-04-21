Прощай, «120 на 80»: жителям Подмосковья назвали новые показатели здорового давления

Подмосковные кардиологи бьют тревогу: слепое следование стандарту «120 на 80» может навредить. Крупнейшие исследования 2024–2025 годов доказали, что более низкие цифры — около 110 на 70 — защищают сосуды на 20-30% эффективнее. Однако массовое внедрение этой нормы способно вызвать эпидемию обмороков среди пожилых. Врач-кардиолог из Подмосковья Наталья Агапова в беседе с REGIONS рассказала, кому нужно стремиться к новому идеалу, а кому смертельно опасно сбивать давление до юношеских показателей.

Что сломало старые устои

Долгое время в медицине господствовал осторожный подход: врачи избегали радикального снижения давления, опасаясь «обескровить» жизненно важные органы. Считалось, что показатели ниже 120–130 мм рт. ст. могут спровоцировать почечную недостаточность или обмороки. Однако масштабные исследования 2024–2025 годов произвели революцию в кардиологии. Сравнение двух групп пациентов показало, что «агрессивная» терапия с целевым показателем 110–120 значительно эффективнее предотвращает инфаркты и летальные исходы, чем классическая стратегия удержания давления в пределах 130–140.

«Снижение систолического давления (верхнего) до 110-120 мм рт. ст. вместо привычных 130-140 снижает риск сердечно-сосудистых катастроф на 20-30%. Это доказано крупными международными исследованиями. Но важно понимать: такой подход работает только у определенных пациентов. Нельзя просто взять и понизить давление всем подряд», — объясняет Наталья Агапова.

Почему низкие цифры спасают сосуды

Механизм защиты сердца обманчиво прост. Чем ниже давление, тем спокойнее живут сосуды и сердечная мышца. Кровь течет без лишнего напора, артерии не растягиваются до предела, их стенки остаются целыми. Нет микротрещин — нет строительных лесов для холестериновой бляшки. Инфаркт просто теряет точку опоры.

Особенно жестко это правило работает для пациентов, которые уже пережили инфаркт, инсульт или живут с диабетом и больными почками. Их сосуды напоминают тонкий лед на весеннем пруду. А привычное давление 130-140 для них — как попытка поднять штангу при сломанном позвоночнике.

Три группы риска: кому можно, а кому нельзя

Новые рекомендации, по словам кардиолога, делят всех пациентов на три лагеря:

Первая группа (цель — 110-120). Это люди с высоким риском: перенесшие инфаркт или инсульт, диабетики с проблемными почками, пациенты с хронической болезнью почек и те, у кого уже есть признаки сердечной недостаточности.

Вторая группа (цель — 120-130). Сюда попадают молодые гипертоники без осложнений, люди с умеренным риском и те, у кого давление поднимается лишь иногда, а не висит постоянно.

Третья группа (низкое давление противопоказано). Это пожилые старше 80 лет с хрупкостью и частыми падениями, пациенты со стенозом сонных артерий (сужением сосудов шеи) и люди с нижним давлением ниже 60-65.

«Я часто вижу пациентов, которые сами начинают увеличивать дозы лекарств, чтобы добиться 110 на 70, без рекомендации врача. Это опасно. Если ваше нижнее давление падает ниже 60, а вы чувствуете слабость и кружится голова — значит, вы переборщили. Нормально — это когда низкое давление не приносит дискомфорта. Ориентир не только на цифры, но и на самочувствие», — объясняет врач.

Три главные ошибки гипертоников

Первая и самая частая ошибка — резкое падение. Человек выпивает таблетку, давление летит с 180 до 110 за час, и он теряет сознание. Организм не успевает адаптироваться. Снижать нужно постепенно, растягивая процесс на недели.

Вторая ошибка — фатальное игнорирование нижнего давления. Многие смотрят только на верхний показатель. Но если нижний падает ниже 60, мозг недополучает кровь. Это прямой путь к инсультам и старческому слабоумию.

Третья ошибка — радостный отказ от лекарств. Увидев на тонометре 110 на 70, пациент решает, что здоров, и бросает таблетки. Через неделю давление возвращается к 150-160, нанося сердцу новый удар.

По словам кардиолога, врачи лечат не абстрактные цифры на тонометре, а конкретного человека с его самочувствием. То, что для одного пациента становится счастьем и здоровьем (давление 110 на 70), для другого оборачивается предобморочным состоянием. Если человек прекрасно себя чувствует при классических 130 на 80, не нужно искусственно сбивать давление до более низких значений. Но если при показателях 110 на 70 появляется бодрость и прилив энергии, значит, именно эта планка и является личной целью. Все решает индивидуальная реакция организма, а не усредненные стандарты.

Инструкция: как спуститься с горы, а не прыгнуть в пропасть

Кардиолог Наталья Агапова предлагает безопасный план:

Сходить к кардиологу. Сделать ЭКГ, ЭхоКГ, проверить почки и сосуды шеи.

Если врач одобрил цель 110-120, снижать верхнее давление не быстрее чем на 10-15 единиц в неделю.

Завести дневник. Мерить давление утром и вечером в одно и то же время, записывая пульс и ощущения.

При появлении слабости, шаткости или мурашек в глазах — вернуться на шаг назад и обсудить с доктором снижение дозы.

По словам кардиолога, самый безопасный метод лечения — это комбинированная терапия в низких дозировках. Одна таблетка, содержащая два или три действующих компонента, снижает давление гораздо мягче и стабильнее, чем ударная доза одного препарата. Врач советует относиться к снижению давления как к спуску с горы: двигаться спокойно, шаг за шагом, а не прыгать в пропасть, пытаясь добиться мгновенного результата.

Главный вывод

Новые данные не отменяют старые правила. Давление 110 на 70 — не панацея для всех, а новая цель для самых рисковых пациентов. Для здоровых людей с редкими скачками прежние нормы 120-130 остаются актуальными.

Гипотония (слишком низкое давление) так же опасна, как гипертония. Идеал — золотая середина, где сердцу комфортно, а мозг получает достаточно крови. И эту середину, предупреждают врачи, каждый находит только вместе со своим доктором, а не с помощью советов из интернета.

Ранее врач Черепицына назвала курагу лучшим продуктом для снижения давления.