Психолог предупредила об опасности виртуальных бесед с нейросетью

Многие россияне все чаще обращаются к нейросетям за психологической поддержкой: это круглосуточно, бесплатно и без очередей. Однако клинический психолог Олеся Иневская в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупредила: за кажущимся удобством скрываются серьезные опасности. Вместо реальной помощи ИИ может сформировать зависимость, усилить тревогу и даже подстегнуть болезненные фантазии.

Почему нейросеть не заменит психолога

По словам эксперта, ключевая проблема — отсутствие пауз. В психотерапии перерывы между сессиями помогают психике осмыслить информацию, применить навыки и заметить ошибки. У ИИ этого нет — он доступен всегда.

«У человека вместо умения выдерживать свои эмоции формируется зависимость от облегчения, которое дает доступность разговора с большими языковыми моделями», — пояснила Олеся Иневская.

Наибольшую опасность эксперт видит в нескольких моментах:

Замена реальных действий бесконечным обсуждением — ситуация не решается, человек не предпринимает шагов

Соглашательство моделей — нейросети поддакивают, а это может усиливать бредовые идеи у людей в психотическом состоянии

Опасные советы в отношениях — алгоритм видит только один кусочек истории и, чтобы избежать рисков, может предложить расставание вместо попыток понять причины

Подробности о том, какие факторы делают нейросети привлекательным, эксперт выделила в полном материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».