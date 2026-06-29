Птичий рэкет: оголодавшая чайка напала на жителя Ногинска из-за гамбургера

Прогулка жителя Ногинска по микрорайону Глухово едва не обернулась травмой — на мужчину с гамбургером в руках спикировала огромная чайка и попыталась вырвать фастфуд. Зоолог Алексей Володихин пояснил в беседе с REGIONS , что в данном случае речь идет не о защите потомства, а о пищевой агрессии, которую птицы все чаще проявляют в городах.

Инцидент произошел, когда мужчина шел по улице и перекусывал на ходу. Чайка с криком налетела на него, закрыла голову крыльями и попыталась вырвать гамбургер. Пострадавший поделился историей в местном Telegram-канале и признался, что был в шоке от внезапной атаки. В июне-июле чайки действительно ведут себя активнее — в это время у них появляются птенцы-слетки, и взрослые особи бросаются на всех, кто приближается к траве, где прячутся малыши. Но случай в Глухово, по словам зоолога, совсем другой.

Чайки — умные падальщики и давно привыкли кормиться рядом с человеком, в том числе на свалках. Если они видят еду в открытой упаковке или в руках у прохожего, срабатывает рефлекс: попытаться отобрать. Это, пояснил Володихин, прагматичный расчет, а не агрессия ради нападения.

Специалист советует: если птица атакует из-за еды, лучше просто отдать кусок и спокойно уйти. Если чайка кружит и кричит, защищая птенца — нужно медленно покинуть опасную зону. Размахивать руками не стоит — это только разозлит пернатую, а ее клюв достаточно острый, чтобы оставить глубокие раны. Также зоолог напоминает, что подкормка птиц на улице только закрепляет у них опасную привычку и в некоторых регионах уже карается штрафами.

Ранее сообщалось, что пернатый гопник устроил грабеж женщины в Павловском Посаде.